Erman Toroğlu ile Yılmaz Vural arasındaki cinsel organ diyaloğu sosyal medyayı salladı - Son Dakika
Üye Girişi

Erman Toroğlu ile Yılmaz Vural arasındaki cinsel organ diyaloğu sosyal medyayı salladı

28.10.2022 16:07

YouTube'da yayınlanan bir programda Yılmaz Vural ile Erman Toroğlu arasında gerçekleşen diyalog sosyal medyada ilgi gördü. Toroğlu'nun, "Tuvaletini yaparken görüyorsan kendi şeyini o zaman kilolu değilsin" sözlerine Vural'ın, "Sen zenci misin?" şeklinde yanıt vermesi stüdyoyu kahkahaya boğdu. O anlara ait görüntülere çok sayıda etkileşim aldı.

YouTube'da yayın yapan Endesxspor kanalında teknik direktör Yılmaz Vural ile ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun "Atış Serbest" programında herkesi şaşırtan bir sohbet gerçekleştirdi.

"BEN HALK ÇOCUĞUYUM"

Erman Toroğlu'nun, "Bak oğlum bak, ben halk çocuğuyum. Tuvaletini yaparken görüyorsan kendi şeyini o zaman kilolu değilsin." dedi. Bu sözler üzerine Yılmaz Vural'ın verdiği cevap ise stüdyoyu kahkahaya boğdu.

"SEN ZENCİ MİSİN?"

Yılmaz Vural, Erman Toroğlu'nun bu sözleri üzerine "Sen zenci misin?" dedi. İki isim ve stüdyodakileri gülmekten kırıp geçiren o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. O anlara dair video kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

YORUMLAR
500

Erman Toroğlu, Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erman Toroğlu ile Yılmaz Vural arasındaki cinsel organ diyaloğu sosyal medyayı salladı - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' açıklaması öncesi çarpıcı mesajlar: Laf değil icraat
16:18 Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş arasında olay diyalog! "Şaka yaptım" demek zorunda kaldı
16:12 62 yaşındaki Güven Kıraç uğruna evliliğini bitirdiği genç aşkıyla öpüşürken yakalandı
16:07 Rusya, INTERPOL'e başvurdu! Gazeteci Gülsüm Khalilova, İstanbul'da gözaltına alındı
15:59 İsveç'ten şaşkınlık yaratan açıklama: Türkiye'nin İsveç'ten üçlü muhtıraya uymasını istemesi tamamen hakkı
15:50 Erman Toroğlu ile Yılmaz Vural arasındaki cinsel organ diyaloğu sosyal medyayı salladı
15:43 MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Mehmet Yalçınkaya, takım arkadaşından özür dilemeyen Büşra'ya tepki gösterdi
15:41 BAE'li Hoşgörü Bakanı, mezuniyet töreninde ailesine doğru dans eden kıza sinirlenip diplomayı fırlattı
15:33 İzmir'de metrodaki yürüyen merdivende görüntülenen at, görenleri şaşkına çevirdi
13:32 Soğan satan yaşlı adama tokat atan zabıta memuru görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2022 16:39:16. #1.11#
SON DAKİKA: Erman Toroğlu ile Yılmaz Vural arasındaki cinsel organ diyaloğu sosyal medyayı salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement