Erman Toroğlu ile Yılmaz Vural arasındaki cinsel organ diyaloğu sosyal medyayı salladı

YouTube'da yayın yapan Endesxspor kanalında teknik direktör Yılmaz Vural ile ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun "Atış Serbest" programında herkesi şaşırtan bir sohbet gerçekleştirdi.

"BEN HALK ÇOCUĞUYUM"

Erman Toroğlu'nun, "Bak oğlum bak, ben halk çocuğuyum. Tuvaletini yaparken görüyorsan kendi şeyini o zaman kilolu değilsin." dedi. Bu sözler üzerine Yılmaz Vural'ın verdiği cevap ise stüdyoyu kahkahaya boğdu.

"SEN ZENCİ MİSİN?"

Yılmaz Vural, Erman Toroğlu'nun bu sözleri üzerine "Sen zenci misin?" dedi. İki isim ve stüdyodakileri gülmekten kırıp geçiren o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. O anlara dair video kısa sürede binlerce etkileşim aldı.