Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda Madalyalar Sahibi Oldu

Spor

Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 43 ilden 237 kulübe bağlı yaklaşık bin sporcu mücadele etti.

30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Hong Kong'da yapılacak 2024 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'na katılacak milli takım için seçme niteliği de taşıyan şampiyonada 44 kategoride madalyalar dağıtıldı.