Tekvandocu Ayşe Işık, Dakar 2026'da bronz kazanarak Türkiye'ye 6. madalyayı getirdi

Tekvandocu Ayşe Işık, Dakar 2026'da bronz kazanarak Türkiye'ye 6. madalyayı getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli tekvandocu Ayşe Işık, Dakar 2026'da kızlar 63 kiloda bronz madalya kazandı. Yarı finalde Alman rakibi Luna Fellinger'e 2-0 yenilen Ayşe, bu sonuçla Türkiye'nin organizasyondaki 6. madalyasını getirdi.
Milli tekvandocu Ayşe Işık, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) bronz madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'daki organizasyonda milli sporcu Ayşe Işık, kızlar 63 kiloda mücadele etti.
Yarı finalde Alman rakibi Luna Fellinger'e 2-0 mağlup olan Ayşe, bronz madalyanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki 6. madalyasını kazandı.
Kaynak: AA
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