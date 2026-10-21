Tekvandocular Ençok ve Çam Avrupa ile dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Tekvandocular Ençok ve Çam Avrupa ile dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek

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Tekvandocular Ençok ve Çam Avrupa ile dünya şampiyonalarında Türkiye\'yi temsil edecek
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Bilecikli tekvandocular Neslişah Ençok ve Azra Asel Çam, Ümitler ve Yıldızlar Avrupa ile Liseler Arası Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek. Avrupa'ya kota kazanan Ençok ile Milli Takım Seçmeleri'nde birinci olan Çam, Bilecik İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti.

Bilecikli tekvando sporcuları Neslişah Ençok ve Azra Asel Çam, uluslararası taekwondo şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Bosna Hersek'te düzenlenen müsabakalarda ikinci olan Neslişah Ençok, elde ettiği kota ile Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Liseler Arası Türkiye Şampiyonası'nda da birinci olan Ençok, Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele edecek. Milli Takım Seçmeleri'nde birinci olan Azra Asel Çam ise Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giyecek.

Sporcular, antrenörleri Gökalp Yıldız ve Hanife Yıldız ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Demir, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek uluslararası şampiyonalarda başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekvandocular Ençok ve Çam Avrupa ile dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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