Cenazede Tanrıkulu kardeşleri, yakınları, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye 'nin birçok şehrinden tekvando antrenörleri, tekvando sporcuları ve dostları yalnız bırakmadı. Cenazeye katılanlar, oldukça üzgün oldukları görülen Tanrıkulu kardeşlere başsağlığı diledi.

Tekvando kariyerlerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli sporcular Bahri, Azize, Çağrı ve Tunç kardeşlerin Antalya 'da yaşayan babası Abdülgaffar Tanrıkulu, rahatsızlığından ötürü bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Cumartesi günü hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya şampiyonu Tanrıkulu kardeşlerin acı günü - Son Dakika

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