Dünya şampiyonu Tanrıkulu kardeşlerin acı günü - Son Dakika
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Dünya şampiyonu Tanrıkulu kardeşlerin acı günü

29.08.2022 18:19
Dünya şampiyonu Tanrıkulu kardeşlerin acı günü

Tekvandoda Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli sporcular Bahri ve Azize Tanrıkulu kardeşlerin babası Abdülgaffar Tanrıkulu (75), rahatsızlığından ötürü tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Tekvandoda Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli sporcular Bahri ve Azize Tanrıkulu kardeşlerin babası Abdülgaffar Tanrıkulu (75), rahatsızlığından ötürü tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Tekvando kariyerlerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli sporcular Bahri, Azize, Çağrı ve Tunç kardeşlerin Antalya'da yaşayan babası Abdülgaffar Tanrıkulu, rahatsızlığından ötürü bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Cumartesi günü hayata gözlerini yumdu.

Baba Tanrıkulu için Kepez ilçesi Masadağı'ndaki Hacı Ali Uyaroğlu Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni yapıldı.

Cenazede Tanrıkulu kardeşleri, yakınları, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye'nin birçok şehrinden tekvando antrenörleri, tekvando sporcuları ve dostları yalnız bırakmadı. Cenazeye katılanlar, oldukça üzgün oldukları görülen Tanrıkulu kardeşlere başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazı sonrası Tanrıkulu kardeşler, babalarının tabutunu omuzlayarak son görevlerini yerine getirdi. Abdülgaffar Tanrıkulu'nun cenazesi Kepez ilçesi Çankaya Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Tanrıkulu kardeşlerin acı günü - Son Dakika

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