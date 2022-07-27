Temsilcilerimiz Avrupa'da tur için sahada - Son Dakika
Üye Girişi

Temsilcilerimiz Avrupa'da tur için sahada

27.07.2022 11:03
Temsilcilerimiz Avrupa'da tur için sahada

Temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Elemeleri rövanşında tur için sahaya çıkıyor.

Temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Elemeleri rövanşında tur için sahaya çıkıyor.

BAŞAKŞEHİR TURU DEPLASMANA BIRAKTI

Yeni sezona teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşılaşacak. Netanya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yarın akşam TSİ 19.45'te başlayacak. Temsilcimizde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Başakşehir-Maccabi Netanya maçını Hırvatistan Federasyonu'ndan Dario Bel yönetecek. Yardımcı hakemler ise Marjan Tomas ve Kruno Saric olacak.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ilk maçta, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kalan Turuncu-lacivertliler bu kez tur için sahada. Temsilcimizin bu önemli maç öncesi muhtemel 11'i şu şekilde: "Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Biglia, Serdar, Mahmut, Berkay, Deniz, Okaka."Turuncu-lacivertliler turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Breidablik (İzlanda) - Buducnosy Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçtan Breidablik 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Buducnosy'de iki oyuncu kırmızı kart görmüştü.KONYASPOR TUR İÇİN AVANTAJLITemsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 3-0'ın rövanşında Belarus temsilcisi BATE Borisov'u konuk edecek. Yarın saat 21.00'de başlayacak mücadelede Sırp hakem Novak Simovic düdük çalacak. Karşılaşmada yardımcı hakem görevlerini ise Nikola Djorovic ve Milos Simovic üstlenecek. Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ilk mücadelede temsilcimiz sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. Konyaspor turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Koper (Slovenya) - Vaduz (Liechtenstein) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçta Vaduz, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmişti.Yeşil-beyazlılarda, ilk maçta kırmızı kart gören 23 yaşındaki stoper Uğurcan Yazgılı dışında eksik bulunmuyor.Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, sahaya şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor:

"Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Endri Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi."


YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için Maccabi Netanya karşısında Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için Maccabi Netanya karşısında
Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Konyaspor, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Temsilcilerimiz Avrupa'da tur için sahada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:38 Ünlü oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile aşk tazeledi
10:37 Arda Turan'dan önemli açıklamalar! Kariyeri sona mı eriyor?
10:28 Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı
10:22 Rusya azaltacağını açıkladı! Avrupa'da gaz fiyatları rekora koştu
10:22 Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi
10:06 Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım
10:04 Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
09:59 CHP'li Ekrem İmamoğlu: İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını kabul etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 11:26:18. #1.13#
SON DAKİKA: Temsilcilerimiz Avrupa'da tur için sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement