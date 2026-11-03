Tenerife’nin futbolcusu Jesus de Miguel hayatını kaybetti

İspanya La Liga 2'nin 12. haftasında Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada Andorra kalecisi Jesus Owono ile çarpışarak sakatlık yaşayan Tenerife'nin golcüsü Jesus de Miguel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İspanya La Liga 2'nin 12. haftasında Tenerife ile Andorra karşılaşmasında yaşanan talihsiz olay, futbol camiasını yasa boğdu. Mücadelenin uzatma dakikalarında Andorra kalecisi Jesus Owono ile çarpışan Tenerife'nin golcüsü Jesus de Miguel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık ekiplerinin sahada gerçekleştirdiği müdahale sonucunda kalbi yeniden çalıştırılan futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede tedavi altına alınan Miguel, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Tenerife Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Jesus de Miguel'in bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acıdan yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekerek Jesus de Miguel Alameda'nın 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00'de hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Teselli edecek hiçbir söz yok; bu tarifsiz üzüntüyü hafifletebilecek hiçbir şey bulunmuyor. Acı kaybı yaşayan ailesinin, sevdiklerinin ve bugün bu acı haberle yasa boğulan tüm Tenerife camiasının yanındayız.

Jesus de Miguel'in ailesi, kendilerine iletilen tüm destek ve başsağlığı mesajları için teşekkür ederken, böylesine zor ve acı dolu bir süreçten geçtikleri bu günlerde özel hayatlarına azami saygı gösterilmesini yürekten rica ediyoruz."