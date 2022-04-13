Tenis: Billie Jean King Kupası - Son Dakika
Üye Girişi

Tenis: Billie Jean King Kupası

13.04.2022 19:06
Tenis: Billie Jean King Kupası

Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I'deki üçüncü maçında Estonya'yı 2-1 yendi.

Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/ Afrika Grup I'deki üçüncü maçında Estonya'yı 2-1 yendi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, Estonya ile karşılaştı.

İlk maçta Maileen Nuudi, Pemra Özgen'i 6-4, 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek Estonya'yı 1-0 öne geçirdi.

İkinci karşılaşmayı milli sporcu İpek Öz, Elena Malygina karşısında setleri 6-1 ve 6-4 alarak 2-0 kazandı ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Galibin belirleneceği son müsabaka, çiftlerde oynandı. Ayla Aksu-İpek Öz ikilisi, Maileen Nuudi-Katriin Saar çiftini 2-6, 6-2, 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek skoru milli takım lehine 2-1'e taşıdı.

Organizasyonda üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde eden Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, 15 Nisan Cuma günü gruptaki son müsabakasında Sırbistan'la karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Tenis: Billie Jean King Kupası Tenis: Billie Jean King Kupası Tenis: Billie Jean King Cup Tenis: Billie Jean King Cup

Billie Jean, Estonya, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tenis: Billie Jean King Kupası - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Rus birliklerinin Ukraynalı çocuğu bağlayıp gözleri önünde annesine tecavüz ettiği iddiası gündem oldu!
18:49 Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun
18:37 Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!
18:24 Komşu esnafların park kavgası sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı!
18:23 İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor!
18:22 ODTÜ'ye alınmayan Babacan: Giriş çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz
18:01 Oyuncu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalarla dalga geçti!
17:56 Makatına 2 kiloluk dambıl kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
17:42 4 büyük kulübün borçları dudak uçuklattı! Zirvede Fenerbahçe var
17:35 Ankara'da bir baro tarihte ilk defa iftar düzenledi! 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz açıklamalarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 19:13:37. #1.13#
SON DAKİKA: Tenis: Billie Jean King Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement