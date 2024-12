Tenis kortları Çaycuma\'da hizmete girdi

Spor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı tamamlanan ve ilçede hem ulusal hem de uluslar arası ev sahipliği yapacak 7 adet tenis kortlarının açılışı gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılışa; AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çalakoğlu, Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, Gökçebey İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpcu, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, katkı veren esnaf ve işadamları ile açılış için düzenlenen turnuvaya katılan sporcular ile çok sayıda kalabalık topluluk katıldı.

Açılış öncesinde saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı söylendi. Törende konuşma yapan Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya; "Bu tesis 4 ay önce düşünce aşamasındaydı. Şuan içinde ulusal ve uluslar arası müsabakalara ev sahipliği yapacak niteliktedir. 7 adet kortla, sosyal tesisiyle, soyunma odalarıya, antrenör odasıyla, başhekim odasıyla tam donanımlı bir şekilde ortaya çok güzel bir eser çıktı" dedi.

Kaymakam Kaya konuşmasında; "İnşallah bundan sonrada bu bizim ilk turnuvamız yine Zonguldak'ın 100. Kuruluş yılı amacıyla düzenliyoruz. Yalnız ilk turnuvamız son turnuvamız olmayacak. Yine her ay burada ulusal ve uluslar arası turnuvalar düzenleyeceğiz. Burada öncülük ettik ama çok emeği olanlar var. Başta Sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Yine aramızda Sayın milletvekilimiz burada, kendisini her aradığımda ne gerekiyorsa kendisi büyük destekler verdi. Telefonları 7/24 açık olduğu müddetçe kendisi bizlere büyük destekler verdi, teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızda tenis kortlarıyla alakalı hem lojistik hem de diğer konularla alakalı kendisi de destekler verdi. Burada bulunan iş insanlarımız ve sayamadığımız, unuttuğumuz iş insanlarımızda, ben kendilerini arayıp destekte bulundular. Onlar buraya kendi işlerini öteleyerek destek oldular. Böyle bir tesisin 4 ay içinde çıkması çok zordu. Burayı yaparken kamu kurumundaki personellerde ellerine keseri, küreği aldı memurum demedi. Bundan sonraki organizasyonlarımız devam edecek. Buraları doldurmak ve yaşatmak antrenörlerimize düşüyor. Onlarda bizlerin desteğiyle güzel sporcular yetiştirecekler. Bizlerde her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise; "Bugün Çaycuma'da bir bayram havası hissediyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Çocuklar, sporcular ve misafirlerimiz buradalar. Burada biz bizeyiz belki ama çok güzel ve anlamlı bir olayın içindeyiz. Artık bir spor kenti olma yolunda ilerleyen Çaycuma'da Ağustos ayında tayin edilen Kaymakamımız Adem Kaya sayesinde kısa sürede büyük bir ivme kazandırdık" dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'da törende yaptığı konuşmasında; "Çaycuma'da 5-6 ay önce tenis turnuvası düzenleyeceğiz desek böyle bir şey yetişmez, böyle bir şey olmaz. Burada bir gayret var. Burada bir hırs var. Biz bu fikri ilk kez duyduğumuzda heyecanlandık" dedi.

Çolakoğlu; "Bütün STK'lar, işadamlarımız, belediyelerimiz, belediye başkanımız ve en önemlisi kaymakamımız ile birlikte yola çıktığımızda bizler o heyecanlar, o gözlerde gördüğümüz ışıltıyı gördüğümüzde inandık ve bugün onu başardık. Çaycumamıza hayırlı olsun. Bu bukadarla kalmayacak önümüzdeki yaz aylarında daha güzel ve geniş kapsamlı bir turnuvayı da hep beraber göreceğiz. Çaycuma Zonguldak'ın incisidir. Çaycuma hem coğrafi anlamda hemde fiziki anlamda birçok projeye açık ve elverişlidir. Ama en önemlisi Çaycuma insanı hiçbir zaman heyacanını kaybetmedi. Her zaman bir yatırım, her zaman bir işletme, katkı olduğu zaman taşın altına elini ve gövdesini koydu. Burada çok büyük emekler var. Özellikle Sayın bakanımıza,böyle bir projeyi önüne açtık ve sağolsun o da destek sağladı. Bunun yanında çevre düzenlemeleri konusunda da bizlere burada destekçi oldular. Onlarda Çaycuma'nın nereye gitmesi gerektiğini anlamında da bizlere yol gösterdiler. Bu tunuvada oynayacak sporcularımız var, şimdiden başarılar diliyorum. Bu turnuvamımız Çaycuma'ya yeni ufuklar açacak. Sadece spor alanında değil, Sizler bizlerin elçisi olacaksınız. Çaycuma bundan sonra emin adımlarla ilerleyecek" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 7 adet tenis kortu protokol tarafından gezildi ve devam eden turnuva maçları seyredildi. Protokol daha sonra tenis kortlarının bulunduğu alanda yapılan sosyal tesis, soyunma odaları ile antrenör ve hakemlerin bulundukları alanlarda incelendi. Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'na kısa süre önce ilçede kurulan Çaycuma Kadın Kooperatifi'nin (ÇAY-KA) ürünlerinden oluşan bir hediye sepeti takdim edildi.

Öte yandan tenis kortlarının yapımında ve inşaa aşamasında katkı ve destek veren birçok firmaların isimleri de tenis kortlarının bulunduğu alanda tabela olarak asıldı. - ZONGULDAK