Tenis Kortunda Sürpriz Evlilik Teklifi

Spor

HATAY'ın İskenderun ilçesinde müsabaka sırasında sakatlanmış görüntüsü vererek yere düşen tenis eğitmeni Gökhan Başak, bu sırada yardımına gelen eğitim koçu Dilek Gözüyılmaz'a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Gözüyılmaz'ın teklifi kabul etmesinin ardından gelinlik ve damatlık giyen çift, antrenman maçı yaptıktan sonra evlendirme dairesine giderek nikah kıydı.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun Sakarya Mahallesi'nde düzenlediği T-200 Masters Turnuvası'nda resmi maça çıkan tenis eğitmeni Gökhan Başak, sakatlanmış görüntüsü vererek yere düştü. Acı içerisinde yerde yığılan Başak'ın yardımına, 7 yıldır birlikte olduğu eğitim koçu Dilek Gözüyılmaz koştu. Sevgilisinin elini tutan Gökhan Başak, cebinden yüzük ve çiçek çıkararak diz çöküp Gözüyılmaz'a evlilik teklifi yaptı. Şaşkınlık yaşayan Gözüyılmaz, teklifi kabul ettiğini söyledi. Tekliften bir süre sonra gelinlik ve damatlık giyerek tenis kortunda antrenman yapan çift, ardından evlenme dairesinin yolunu tutarak nikah masasına oturup mutluluğa imza attı. Çift, yakın dost ve akrabalarıyla eğlenip evliliklerini taçlandırdı.