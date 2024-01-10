Tenzor International Cup, Bodrum\'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu ve J/70 Birliği'nin desteğiyle düzenlenen J/70 sınıfının açık kış serisinin ikinci etabı Tenzor International Cup, Bodrum'da gerçekleşecek. 11-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona yelken yarışlarının önemli ekipleri katılacak. Geçtiğimiz ay yapılan ve büyük yankı uyandıran yarışlarda kupa hedefiyle sporcular yelken açacak. Uluslararası yarışlara hazırlık anlamanda da önemli bir rolü bulunan organizasyonda yelkencilikte uzmanlaşmış takımlar kıyasıya mücadele verecek. Tenzor International Cup'ta uluslararası tecrübeleri bulunan isimler görev alacak. Türkiye, Almanya ve Hırvatistan'dan oluşturulan hakem kurulu, önemli mücadelelerde yoğun çaba gösterecek. Organizasyon Aspat Koyu'ndan start alacak ve aynı yerde sona erecek.