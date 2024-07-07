Tepebaşı Belediyesi\'nden dev ekran etkinliği

Spor

Tepebaşı Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda, 12 bine yakın Eskişehirli milli maç heyecanını Tepebaşı'nda yaşadı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Ay Yıldızlılar Hollanda ile mücadele etti. EURO 2024 coşkusunu birlikte yaşamak isteyen yaklaşık 12 bin Eskişehirli ise Tepebaşı Belediyesi'nin Eti Caddesi kum sahaya kurduğu ekran karşısında buluştu. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da 12 bin Eskişehirli ile birlikte izledi. A Milli Takım, Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'de çeyrek finalde veda etti. Düzenlenen etkinlikte maçı büyük bir heyecanla izleyen Eskişehirliler kurulan ekrandan dolayı Tepebaşı Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.

"Bizim çocuklar ile gurur duyuyoruz"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında milli takımın elinden geldiğini yaptığını belirten Başkan Ataç, "Tüm Türkiye tek yürek olarak A Milli Futbol takımımızın yanındayız ve #Bizimçocuklar ile gurur duyuyoruz. Bize sergiledikleri performans ile büyük bir coşku yaşattılar. Yaşattıkları gurur ve verdikleri mücadele için teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR