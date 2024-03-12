Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dart Takımı Bölge Birincisi Oldu

Spor

Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dart takımı Gümüşhane'de yapılan dart müsabakalarında Bölge birincisi oldu.

Tercan MTAL Dart takımı 12-13 Şubat tarihinde Erzincan ilinde düzenlenen dart müsabakalarında 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da il birincisi olmuştu. Gümüşhane'de düzenlenen bölge müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı. 6-7 Mart tarihinde 20 farklı şehrin katılımıyla yapılan müsabakaları da birinci olarak tamamlayan Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dart takımı Erzincan'ı Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı. - ERZİNCAN