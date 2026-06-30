Terme FK, Türkiye şampiyonluğuna bir adım uzakta - Son Dakika
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Terme FK, Türkiye şampiyonluğuna bir adım uzakta

Terme FK, Türkiye şampiyonluğuna bir adım uzakta
30.06.2026 22:31  Güncelleme: 22:38
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Samsun Terme FK U15 takımı, 157 takımı geride bırakarak Türkiye Şampiyonası’nda finale yükseldi. Başkan Şenol Kul, genç futbolcularla gurur duyduklarını belirtti.

Samsun Terme Futbol Kulübü (FK) U15 Türkiye Şampiyonası'nda finale yükselerek şampiyonluğa bir adım kaldı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Evlatlarımızla gurur duyuyor, Türkiye şampiyonluğu yolunda başarılar diliyoruz" dedi.

Terme Futbol Kulübü, U15 Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla adını Türkiye'nin en iyi iki takımı arasına yazdırdı. 157 takımın mücadele ettiği organizasyonda rakiplerini tek tek geride bırakan Terme'nin genç yıldızları, şimdi Türkiye şampiyonluğu için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Turnuvanın ilk etabında Çorum grubunda Tokat, Ordu ve Bafra temsilcilerini mağlup ederek şampiyon olan Terme FK, ikinci etapta ise yarı finalde Kadıköyspor'u, finalde de Ankaspor'u yenerek Türkiye'nin en iyi 4 takımı arasına kalmayı başardı.

Gözler finalde

Sivas'ta düzenlenen final grubunda Konya, Bursa ve Diyarbakır temsilcileriyle mücadele eden Terme FK, yarı final karşılaşmasında güçlü rakibi Bursa Fethiye İdman Yurdu Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Terme'nin genç futbolcuları, Türkiye Şampiyonluğu için yarın saat 17.30'da Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda Konya Selçuklu Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Başkan Kul: "Terme'nin evlatların güvenimiz tam"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, genç sporcuların elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduklarını belirtti. Başkan Şenol Kul, "157 takım arasından sıyrılarak Türkiye Şampiyonluğu için finale yükselen evlatlarımızı yürekten kutluyorum. Bu başarı; disiplinin, emeğin, azmin ve Terme ruhunun eseridir. Çocuklarımız bugüne kadar bizlere büyük bir gurur yaşattı. İnşallah final karşılaşmasında da aynı inanç ve mücadeleyle sahada olacaklarına inanıyorum. Sonuç ne olursa olsun onlar bizim şampiyonlarımızdır. Terme olarak evlatlarımızla gurur duyuyoruz ve sonuna kadar yanlarındayız" diye konuştu.

Kulüp başkanına teşekkür

Final maçı öncesinde Kulüp Başkanı Ali Osman Caniklioğlu ile Antrenörler Civan Aydoğan ve Nuh Cumhur Uzun, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u ziyaret ederek takımın son durumu hakkında bilgi verdi. Kulüp Başkanı Ali Osman Caniklioğlu, elde edilen başarının uzun ve özverili bir çalışmanın sonucu olduğunu ifade etti.

Caniklioğlu, "157 takım arasından sıyrılarak Türkiye'nin en iyi iki takımı arasına kalmak ilçemiz adına büyük bir gururdur. Bu süreçte her zaman yanımızda olan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Şenol Kul'a teşekkür ediyorum. Çocuklarımız büyük bir başarı hikayesi yazıyor. İnşallah bu hikayeyi Türkiye Şampiyonluğu ile taçlandıracağız. Bizlere inanan ve destek veren tüm Terme halkına da ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Şampiyonluğu yolunda tarihi bir başarıya imza atan Terme FK'nın final karşılaşması öncesinde ilçede büyük heyecan yaşanıyor. Terme, yarın oynanacak büyük final öncesinde tek yürek olmuş durumda. İlçe halkı, genç futbolcuların Türkiye Şampiyonluğu kupasını Terme'ye getireceğine inanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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