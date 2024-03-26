TESYEV, ihtiyaç sahibi engelliler için dayanışma iftarı düzenledi

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) destekçileri, ihtiyaç sahibi engelli bireyler için düzenlenen dayanışma iftarında bir araya geldi.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TESYEV Mütevelli Heyeti Üyesi Uğur Batur'un sponsorluğunda İstanbul'da düzenlenen iftara sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.
Yemekte konuşma yapan TESYEV Başkanı Murat Aksu, yardımları daha fazla engelli bireye ulaştırmak istediklerine dikkati çekerek, "TESYEV olarak, engelli bireylerin hayatlarına dokunmak, onları sanat, spor ve iş dünyasına katılımlarıyla toplumun ayrılmaz bir parçası haline getirmek en büyük amacımızdır." ifadelerini kullandı.
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