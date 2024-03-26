TESYEV, ihtiyaç sahibi engelliler için dayanışma iftarı düzenledi - Son Dakika
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Spor

TESYEV, ihtiyaç sahibi engelliler için dayanışma iftarı düzenledi

TESYEV, ihtiyaç sahibi engelliler için dayanışma iftarı düzenledi

TESYEV destekçileri, ihtiyaç sahibi engelli bireyler için düzenlenen dayanışma iftarında bir araya geldi. İstanbul'da gerçekleşen iftara sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. TESYEV Başkanı Murat Aksu, yardımların daha fazla engelli bireye ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

26.03.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) destekçileri, ihtiyaç sahibi engelli bireyler için düzenlenen dayanışma iftarında bir araya geldi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TESYEV Mütevelli Heyeti Üyesi Uğur Batur'un sponsorluğunda İstanbul'da düzenlenen iftara sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

Yemekte konuşma yapan TESYEV Başkanı Murat Aksu, yardımları daha fazla engelli bireye ulaştırmak istediklerine dikkati çekerek, "TESYEV olarak, engelli bireylerin hayatlarına dokunmak, onları sanat, spor ve iş dünyasına katılımlarıyla toplumun ayrılmaz bir parçası haline getirmek en büyük amacımızdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TESYEV, ihtiyaç sahibi engelliler için dayanışma iftarı düzenledi - Son Dakika

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