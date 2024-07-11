FIFA, Shakhtar Donetsk'ın Tete transferinden dolayı aleyhine dava açtığı Galatasaray hakkında kararını verdi.
FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle Shakhtar Donetsk'e yaklaşık 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi.
Galatasaray, Tete transferinden dolayı FIFA'nın 2.389.776,24 euro ceza verdiğini ve CAS'ta bu kararın kesinleşmesi durumunda para cezasını oyuncunun ödeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "2.389.776,24 Euro'nun 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Tete tarafından Shakhtar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile Şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e (Tete'ye) rücu edilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Brezilyalı futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 19'u ilk 11 olmak üzere toplamda 45 maça çıktı. 24 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Tete'nin Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Brezilyalı futbolcu Tete, Ukrayna'da çıkan savaşı gerekçe göstererek Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, bunun üzerine Tete'nin bonservissiz ayrılması nedeniyle Galatasaray aleyhine dava açmıştı.
Son Dakika › Spor › Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza - Son Dakika
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