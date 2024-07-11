Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA\'dan Galatasaray\'a ceza

Spor

FIFA, Shakhtar Donetsk'ın Tete transferinden dolayı aleyhine dava açtığı Galatasaray hakkında kararını verdi.

2.5 MİLYON EURO CEZA

FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle Shakhtar Donetsk'e yaklaşık 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Tete transferinden dolayı FIFA'nın 2.389.776,24 euro ceza verdiğini ve CAS'ta bu kararın kesinleşmesi durumunda para cezasını oyuncunun ödeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "2.389.776,24 Euro'nun 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Tete tarafından Shakhtar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile Şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e (Tete'ye) rücu edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

TETE'NİN PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Brezilyalı futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 19'u ilk 11 olmak üzere toplamda 45 maça çıktı. 24 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Tete'nin Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.