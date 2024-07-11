Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza - Son Dakika
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Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza

Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA\'dan Galatasaray\'a ceza

FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle Shakhtar Donetsk'e Faiziyle birlikte yaklaşık 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi. Ukrayna ekibi, Brezilyalı futbolcunun savaşı gerekçe göstererek sarı-kırmızılılara transfer olmasının ardından Galatasaray aleyhine dava açmıştı.

11.07.2024 19:12
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FIFA, Shakhtar Donetsk'ın Tete transferinden dolayı aleyhine dava açtığı Galatasaray hakkında kararını verdi.

2.5 MİLYON EURO CEZA

FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle Shakhtar Donetsk'e yaklaşık 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Tete transferinden dolayı FIFA'nın 2.389.776,24 euro ceza verdiğini ve CAS'ta bu kararın kesinleşmesi durumunda para cezasını oyuncunun ödeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "2.389.776,24 Euro'nun 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Tete tarafından Shakhtar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile Şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e (Tete'ye) rücu edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

TETE'NİN PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Brezilyalı futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 19'u ilk 11 olmak üzere toplamda 45 maça çıktı. 24 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Tete'nin Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı futbolcu Tete, Ukrayna'da çıkan savaşı gerekçe göstererek Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, bunun üzerine Tete'nin bonservissiz ayrılması nedeniyle Galatasaray aleyhine dava açmıştı.

Mateus Cardoso Lemos Martins, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Ukrayna, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser: Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste 30 28 Yanıtla
    Mehmet Özel: Herhangi bir ceza almamız durumunda cezayı Tete’nin kendisi ödeyecekti. Yapılan anlaşma buydu. Bizi alakadar eden bir durum yok yani ağlayabilirsin:) 30 9 Casim Tatlı: zaten 10 milyona gidecek sevinciniz kursağınızda kalacak 17 6 Talat Yelbuz: tete gibi bir futbolcu en az 10 milyon euro 9 5 Alpi: Yazık sana sözleşmeyi bile bilmediğinden :))tete kendi ödüyor küçük kuş taraftarı .odanın camını aç birde tineri bırak yazık etme kendine 4 4 ferhat eser: alpi bana yazık olan birşey yok 2.5 milyon euroyu ödeyin kuzu kuzu SMS mi yaparsınız öpücükmü verirsiniz siz düşünün bizim başımız dik çok şükür 4 2
  • Gregor Samsa: Gs yine de zarar etmez bu transferden. Teteye 3 milyon avro imza parası ödenmişti. 2,5 milyon da cezasını verse etti sana 5,5 milyon avro. Gs bu adamı en aşağı 8-10 milyona satar zaten. Bence ortada zarar yok eğer böyle ise. 12 18 Yanıtla
    Ahmet Yamaç: Orhan Gencebay: Bir teselli ver. 7 5
  • Sezer Demir: Oyuncuyla yapılan anlaşma gereği maaş , bonus, prim hakkı ödemelerinden kesilebilecek kulubü bağlayan bişey yok yani 18 10 Yanıtla
  • Samsun Sporlu: hani transfer yasağı samsun spora transfer yasağı verdiniz 10 5 Yanıtla
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