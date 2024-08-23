Tevfik Odabaşı: Güreş ligleri deplasmanlı ve tarihleri net olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tevfik Odabaşı: Güreş ligleri deplasmanlı ve tarihleri net olacak

Geniş Video İzle

Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Tevfik Odabaşı, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde yaptığı konuşmada, güreş liglerinin deplasmanlı ve tarihlerinin net olacağını belirtti. Odabaşı, kurumsal bir federasyon yapısı oluşturacaklarını ve güreş camiasının tüm paydaşlarının ortak kararıyla yönetilen bir federasyon oluşturacaklarını söyledi.

23.08.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Tevfik Odabaşı: "Güreş ligleri deplasmanlı ve tarihleri net olacak"

Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Tevfik Odabaşı:

"Türkiye Güreş Federasyonu, muhtaç bir federasyon olmayacak"

ANKARA - Türkiye Güreş Federasyonu için başkanlık adaylığını açıklayan Tevfik Odabaşı, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde yaptığı konuşmada, "Kurumsal bir federasyon yapısı oluşması için faaliyet takvimi net tarihlerde yayınlanacak, güreş ligleri deplasmanlı ve tarihleri net olacaK" dedi.

Eski milli sporcu Tevfik Odabaşı, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Türkiye Güreş Federasyonu için başkan adaylığını açıkladı. 2004 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 60 kilogramda altın madalya kazanan Odabaşı, başkan olması halinde güreş camiasını oluşturan tüm paydaşların ortak kararıyla yönetilen bir federasyon oluşturacağını dile getirdi.

"Türkiye Güreş Federasyonu, muhtaç bir federasyon olmayacak"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Odabaşı, ailesinde neredeyse herkesin güreş yaptığını ve küçük yaşlardan beri güreşle ilgili birçok alanda görev aldığını söyledi. Tevfik Odabaşı, "Türkiye Güreş Federasyonu, bir kişinin şahsi insafına, öngörüsüne, becerisine muhtaç bir federasyon olmayacak, güreş camiasını oluşturan tüm paydaşların ortak kararıyla yönetilen bir federasyon olacaktır" diye konuştu.

"Güreş ligleri deplasmanlı ve tarihleri net olacak"

Yönetim anlayışlarında bulunacak olan temel ilkelerden de bahseden Odabaşı, şahıs olarak değil bir grup olarak yönetim anlayışında bulunacaklarını ifade etti. Güreş federasyonunu geliştirmek adına sunulacak projeleri destekleyeceklerini belirten ve seçim ilkelerini sıralayan Odabaşı, "Kurumsal bir federasyon yapısı oluşması için faaliyet takvimi net tarihlerde yayınlanacak, güreş ligleri deplasmanlı ve tarihleri net olacak, liyakatin en önemli kıstas haline getirilmesiyle birlikte sporcu, antrenör, hakem ve diğer tüm paydaşlar için tarafsız bir yönetim oluşturacağız, milli takım seçme kriterleri tamamıyla şeffaf ve belirgin olacak ve basın kuruluşlarıyla sürekli ve etkin bir iletişim sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Tevfik Odabaşı: Güreş ligleri deplasmanlı ve tarihleri net olacak
Kaynak: İHA

Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tevfik Odabaşı: Güreş ligleri deplasmanlı ve tarihleri net olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:59:08. #1.13#
SON DAKİKA: Tevfik Odabaşı: Güreş ligleri deplasmanlı ve tarihleri net olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement