Texaco Team AMS, TCR Avrupa'da Zirveye Yerleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Texaco Team AMS, TCR Avrupa'da Zirveye Yerleşti

Texaco Team AMS, TCR Avrupa\'da Zirveye Yerleşti
06.05.2026 02:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Texaco Team AMS, TCR Avrupa Şampiyonası'nın ilk ayağında birincilik ve üçüncülük elde etti.

TEXACO Team AMS, TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası'nın İtalya Vallelunga'da düzenlenen ilk ayağında genel klasmanda birincilik ve üçüncülük elde ettiğini duyurdu. Bu sonuçla takım; genel klasman, Gen1, Gen2 ve Takımlar Şampiyonası kategorilerinde liderliğe yerleşti.

Texaco Team AMS, TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası'nın İtalya'nın Roma kentinde yer alan Vallelunga Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun ilk ayağında bir başarıya imza attı. 18-19 Nisan tarihlerinde koşulan yarışlarda elde edilen birincilikle takım, sezona podyumda başlangıç yaptı.

Tecrübeli pilotlar Sinan Çiftçi ve Vedat Ali Dalokay ile genç yetenekler Berk Kalpaklıoğlu ve Umut Göktaş'tan oluşan Texaco Team AMS, iki farklı kategoride iki otomobille mücadele ettiği yarışları, genel klasmanda birincilik ve üçüncülük dereceleriyle tamamladı. Bu sonuçla takım, tüm sporcularıyla podyumda yer alma başarısı gösterdi. Texaco Team AMS, sezonun ilk ayağı sonunda elde ettiği puanlarla genel klasmanın yanı sıra Gen2, Gen1 ve Takımlar Şampiyonası kategorilerinde de liderliğe yükseldi.

2024 ve 2025 sezonlarında pilotlar şampiyonluğunu kazanırken, Takımlar Şampiyonası'nda 2024 yılında zirveye çıkmış, 2025 yılında ise ikinci sırada yer almıştı. Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan ekip, bir sonraki yarışına 6-7 Haziran tarihlerinde Slovakya'daki Slovakiaring Pisti'nde çıkacak. Şampiyona, 26-27 Eylül'de İspanya Valencia ve 14-15 Kasım'da İtalya Misano'da düzenlenecek yarışlarla tamamlanacak.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Texaco Team AMS, TCR Avrupa'da Zirveye Yerleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:42:11. #7.13#
SON DAKİKA: Texaco Team AMS, TCR Avrupa'da Zirveye Yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.