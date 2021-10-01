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TFF 1. Lig'de 9. haftanın programı açıklandı - Son Dakika

TFF 1. Lig'de 9. haftanın programı açıklandı

01.10.2021 23:13
TFF 1. Lig'de 9. haftanın programı açıklandı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9. haftada müsabakalarının programı şöyle:

16 Ekim Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Denizlispor- Balıkesirspor (Denizli Atatürk)

19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)

17 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Manisa- Adanaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Bursaspor- Beypiliç Boluspor (Bitci Timsah Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Bandırma, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 9. haftanın programı açıklandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 1. Lig'de 9. haftanın programı açıklandı - Son Dakika
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