Günü tek antrenmanla tamamlayan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Dün Giresunspor ile yapılan hazırlık maçında ilk 11'de şans bulamayan futbolcuların aralarında gerçekleştirdiği pas çalışması ile devam ederek çift kale maç ile son buldu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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