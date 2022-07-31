Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

31.07.2022 13:57
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, günü tek antrenmanla tamamladı.

TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, günü tek antrenmanla tamamladı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Dün Giresunspor ile yapılan hazırlık maçında ilk 11'de şans bulamayan futbolcuların aralarında gerçekleştirdiği pas çalışması ile devam ederek çift kale maç ile son buldu. - RİZE

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Cengiz, Karadeniz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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