TFF 2. Lig 25. Hafta Maçları Sonucunda Oluşan Puan Durumu - Son Dakika
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TFF 2. Lig 25. Hafta Maçları Sonucunda Oluşan Puan Durumu

TFF 2. Lig 25. Hafta Maçları Sonucunda Oluşan Puan Durumu

TFF 2. Lig'in 25. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Esenler Erokspor Beyaz Grup'ta, Alagöz Holding Iğdır FK ise Kırmızı Grup'ta liderliğini sürdürdü. İşte 25. hafta sonunda oluşan puan durumu...

11.02.2024 16:47
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TFF 2. Lig'in 25. haftası, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta da Alagöz Holding Iğdır FK liderliğini devam ettirdi.

TFF 2. Lig gruplarında 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR23182355183756
2.VEFA GROUP VANSPOR24155439261350
3.1461 TRABZON FK23146347212648
4.YENİ MERSİN İDMANYURDU24137437181946
5.BUCASPOR 192824129332151745
6.ANKARASPOR24128433201344
7.DİYARBEKİRSPOR2410682620636
8.ANKARA DEMİRSPOR23103102929033
9.KARACABEY BELEDİYESPOR248882221132
10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR249693036-630
11.HES İLAÇ AFYONSPOR247891624-829
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ2384112426-228
13.KIRKLARELİSPOR2477102030-1028
14.SERİK BELEDİYESPOR2458111627-1123
15.ALTINORDU2348112426-220
16.KIRŞEHİR FUTBOL2445152246-2417
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2346132243-2115
18.ADIYAMAN FK2435161638-2214
19.BURSASPOR2437141541-2613
Not: Grupta Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un üçer puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK24157238142452
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER24148244172750
3.GMG KASTAMONUSPOR23146340202048
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR24136536201645
5.ISPARTA 32 SPOR2414193126543
6.İSKENDERUNSPOR23123844321239
7.MENEMEN FK2411673732539
8.SOMASPOR2310672825336
9.KARAMAN FK248882627-132
10.İNEGÖLSPOR228683129230
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR247891819-129
12.FETHİYESPOR236982832-427
13.SARIYER2475123238-626
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR2474131425-1125
15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR2467112945-1625
16.BELEDİYE DERİNCESPOR2357112124-322
17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR2449112733-621
18.DENİZLİSPOR2456132334-1121
19.UŞAKSPOR2312201065-555

Kaynak: AA

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Türkiye Futbol Federasyonu, Esenler, Iğdır, Spor, Son Dakika

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