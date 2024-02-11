TFF 2. Lig 25. Hafta Maçları Sonucunda Oluşan Puan Durumu

TFF 2. Lig'in 25. haftası, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta da Alagöz Holding Iğdır FK liderliğini devam ettirdi.
TFF 2. Lig gruplarında 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|23
|18
|2
|3
|55
|18
|37
|56
|2.VEFA GROUP VANSPOR
|24
|15
|5
|4
|39
|26
|13
|50
|3.1461 TRABZON FK
|23
|14
|6
|3
|47
|21
|26
|48
|4.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|24
|13
|7
|4
|37
|18
|19
|46
|5.BUCASPOR 1928
|24
|12
|9
|3
|32
|15
|17
|45
|6.ANKARASPOR
|24
|12
|8
|4
|33
|20
|13
|44
|7.DİYARBEKİRSPOR
|24
|10
|6
|8
|26
|20
|6
|36
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|23
|10
|3
|10
|29
|29
|0
|33
|9.KARACABEY BELEDİYESPOR
|24
|8
|8
|8
|22
|21
|1
|32
|10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|24
|9
|6
|9
|30
|36
|-6
|30
|11.HES İLAÇ AFYONSPOR
|24
|7
|8
|9
|16
|24
|-8
|29
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|23
|8
|4
|11
|24
|26
|-2
|28
|13.KIRKLARELİSPOR
|24
|7
|7
|10
|20
|30
|-10
|28
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|24
|5
|8
|11
|16
|27
|-11
|23
|15.ALTINORDU
|23
|4
|8
|11
|24
|26
|-2
|20
|16.KIRŞEHİR FUTBOL
|24
|4
|5
|15
|22
|46
|-24
|17
|17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|23
|4
|6
|13
|22
|43
|-21
|15
|18.ADIYAMAN FK
|24
|3
|5
|16
|16
|38
|-22
|14
|19.BURSASPOR
|24
|3
|7
|14
|15
|41
|-26
|13
Kırmızı Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|24
|15
|7
|2
|38
|14
|24
|52
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|24
|14
|8
|2
|44
|17
|27
|50
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|23
|14
|6
|3
|40
|20
|20
|48
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|24
|13
|6
|5
|36
|20
|16
|45
|5.ISPARTA 32 SPOR
|24
|14
|1
|9
|31
|26
|5
|43
|6.İSKENDERUNSPOR
|23
|12
|3
|8
|44
|32
|12
|39
|7.MENEMEN FK
|24
|11
|6
|7
|37
|32
|5
|39
|8.SOMASPOR
|23
|10
|6
|7
|28
|25
|3
|36
|9.KARAMAN FK
|24
|8
|8
|8
|26
|27
|-1
|32
|10.İNEGÖLSPOR
|22
|8
|6
|8
|31
|29
|2
|30
|11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|24
|7
|8
|9
|18
|19
|-1
|29
|12.FETHİYESPOR
|23
|6
|9
|8
|28
|32
|-4
|27
|13.SARIYER
|24
|7
|5
|12
|32
|38
|-6
|26
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|24
|7
|4
|13
|14
|25
|-11
|25
|15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|24
|6
|7
|11
|29
|45
|-16
|25
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|23
|5
|7
|11
|21
|24
|-3
|22
|17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|24
|4
|9
|11
|27
|33
|-6
|21
|18.DENİZLİSPOR
|24
|5
|6
|13
|23
|34
|-11
|21
|19.UŞAKSPOR
|23
|1
|2
|20
|10
|65
|-55
|5
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