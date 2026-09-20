TFF 2. Lig 3. haftasında İnegölspor evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenildi - Son Dakika
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TFF 2. Lig 3. haftasında İnegölspor evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenildi

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TFF 2. Lig 3. haftasında İnegölspor evinde Karacabey Belediyespor\'a 1-0 yenildi
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında İnegölspor sahasında Karacabey Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü 36. dakikada Berke Özgün kaydetti, İnegölspor'da Kadir Bakırtaş kırmızı kart gördü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında İnegölspor sahasında Karacabey Belediyespor 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Mikail Cihangir, Selim Göksu, Yaşar Can Daşdelen

İnegölspor: Harun Tekin, Behzat Taha Dede, Yusuf Tursun (Abdussamed Karnuçu dk. 70 ), Hasan Hüseyin Acar (Erdem Aygül dk. 77), Koray Kılınç, Uğur Çetinkaya (Görkem Demirel dk. 46) Emircan Altıntaş (Taha Cebeci dk. 70) Mete Sevinç, Kadir Bakırtaş, Orhan Aktaş (Muratcan Tutal dk. 70) Mehmet Yılmaz

Karacabey Belediyespor: Orhan Kurşun, Oğuz Çolak, Ibrahim Has, Abdul Kadir Dursun, Kerem Kaya, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Furkan Kütük dk. 63) Doğanay Kılıç, Berke Özgün (Niyazi Batuhan Salman dk. 87) Tayyip Mevlüt Kaya, Atakan Dama (Bora Yılmaz dk. 73) Arda Yumurtacı (Enes Çalışkan dk. 87)

Gol: Berke Özgün (dk. 36) (Karacabey Belediyespor)

Kırmızı kart: Kadir Bakırtaş (İnegölspor)

Sarı kartlar: Orhan Aktaş (İnegölspor), Kerem Kaya (Karacabey Belediyespor)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuİnegölsporKaracabeyFutbolSporSon Dakika

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