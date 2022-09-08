GAP Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın orta hakemliğini Gaziantep bölgesinden Abdullah Volkan Aydın yapacak. TRT Kurdi'de canlı olarak ekrana gelecek mücadelede yardımcı hakemlik görevini Mehmet Gülle ve Fatih Karatağ yaparken, 4. hakemlik görevini Doğukan Yıldırım yerine getirecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Şanlıurfaspor Amedspor karşılaşmasının hakemi belli oldu - Son Dakika

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