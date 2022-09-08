Şanlıurfaspor Amedspor karşılaşmasının hakemi belli oldu - Son Dakika
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Şanlıurfaspor Amedspor karşılaşmasının hakemi belli oldu

08.09.2022 13:00
Şanlıurfaspor Amedspor karşılaşmasının hakemi belli oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 Eylül Cumartesi günü oynanacak Şanlıurfaspor-Amedspor karşılaşmasında görev yapacak hakemler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 Eylül Cumartesi günü oynanacak Şanlıurfaspor- Amedspor karşılaşmasında görev yapacak hakemler belli oldu.

GAP Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın orta hakemliğini Gaziantep bölgesinden Abdullah Volkan Aydın yapacak. TRT Kurdi'de canlı olarak ekrana gelecek mücadelede yardımcı hakemlik görevini Mehmet Gülle ve Fatih Karatağ yaparken, 4. hakemlik görevini Doğukan Yıldırım yerine getirecek. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şanlıurfaspor Amedspor karşılaşmasının hakemi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfaspor Amedspor karşılaşmasının hakemi belli oldu - Son Dakika
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