Sivas Belediyespor, sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon öncesi Sivas Belediyespor'da sağlık kontrolleri devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekipte teknik ekip ve futbol A takımı futbolcuları sağlık kontrolünden geçti. Medicana Sivas Hastanesi'nde çok yönlü teste tabi tutulan oyuncularda herhangi bir soruna rastlanmadı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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