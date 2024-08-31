TFF 2. Lig'de 2024-2025 Sezonu Başladı

TFF 2'nci Lig'de 2024-2025 sezonu Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan 1'er maçla başladı.
Beyaz Grup'ta oynanan ilk hafta karşılaşmasında Sarıyer, Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki mücadelede Afyonspor'u ağırladı. Ev sahibi takım sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Kırmızı Grup'ta ise Menemen FK, Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakada Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk etti. İzmir ekibi, maçtan 2-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.
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