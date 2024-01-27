TFF 2. Lig'de 22. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Altınordu- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-2
Nazilli Belediyespor- Ankara Demirspor: 1-0
Ankaraspor- Bursaspor: 2-0
Karacabey Belediyespor- Bucaspor 1928: 1-0
Yeni Mersin İdmanyurdu- Adıyaman FK: 1-0
Vefa Group Vanspor-Serik Belediyespor: 3-1
Diyarbekirspor- Kırşehir Futbol SK: 2-1
Hes İlaç Afyonspor- Kırklarelispor: 1-1
Esenler Erokspor- Zonguldak Kömürspor: 6-2
Kırmızı Grup:
İskenderunspor- Uşakspor: 4-1
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-0
Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
Sarıyer- Karaman FK: 2-0
Denizlispor- Isparta 32 Spor: 1-2
Menemen FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Somaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor: 3-0
GMG Kastamonuspor- Fethiyespor: 2-0
Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig'de 22. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika