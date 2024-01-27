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TFF 2. Lig'de 22. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de 22. Hafta Maç Sonuçları

TFF 2. Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı. Beyaz Grup'ta Altınordu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçında 0-2, Nazilli Belediyespor-Ankara Demirspor maçında 1-0, Ankaraspor-Bursaspor maçında 2-0, Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928 maçında 1-0, Yeni Mersin İdmanyurdu-Adıyaman FK maçında 1-0, Vefa Group Vanspor-Serik Belediyespor maçında 3-1, Diyarbekirspor-Kırşehir Futbol SK maçında 2-1, Hes İlaç Afyonspor-Kırklarelispor maçında 1-1, Esenler Erokspor-Zonguldak Kömürspor maçında 6-2 skorlar alındı. Kırmızı Grup'ta ise İskenderunspor-Uşakspor maçında 4-1, Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Belediye Derincespor maçında 0-0, Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler maçında 0-3, Sarıyer-Karaman FK maçında 2-0, Denizlispor-Isparta 32 Spor maçında 1-2, Menemen FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor maçında 1-1, Somaspor-Etimesgut Belediyespor maçında 2-1, Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor maçında 3-0, GMG Kastamonuspor-Fethiyespor maçında 2-0 skorlar elde edildi.

TFF 2. Lig\'de 22. Hafta Maç Sonuçları
27.01.2024 - 16:44,
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TFF 2. Lig'de 22. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Altınordu- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-2

Nazilli Belediyespor- Ankara Demirspor: 1-0

Ankaraspor- Bursaspor: 2-0

Karacabey Belediyespor- Bucaspor 1928: 1-0

Yeni Mersin İdmanyurdu- Adıyaman FK: 1-0

Vefa Group Vanspor-Serik Belediyespor: 3-1

Diyarbekirspor- Kırşehir Futbol SK: 2-1

Hes İlaç Afyonspor- Kırklarelispor: 1-1

Esenler Erokspor- Zonguldak Kömürspor: 6-2

Kırmızı Grup:

İskenderunspor- Uşakspor: 4-1

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-0

Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3

Sarıyer- Karaman FK: 2-0

Denizlispor- Isparta 32 Spor: 1-2

Menemen FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Somaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor: 3-0

GMG Kastamonuspor- Fethiyespor: 2-0

Kaynak: AA
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