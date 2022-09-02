TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, Kırşehir Belediyespor'a konuk olacağı sezonun ilk deplasman maçı için Kırşehir'e otobüsle hareket etti. Hafta boyunca çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar bugün Körfez Brunga Tesisleri'nde son provalarını yaptı. Ardından Kırşehir'e gitmek üzere yola koyulan Körfez ekibinde sakatlığı bulunan Atila Turan haricinde eksik bulunmuyor. 4 Eylül Pazar günü Kırşehir Ahi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmada Alpaslan Şen düdük çalacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kocaelispor, sezonun ilk deplasmanı için yola çıktı - Son Dakika

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