Menemen FK'da iki transfer birden - Son Dakika
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Menemen FK'da iki transfer birden

06.08.2022 10:26
Menemen FK'da iki transfer birden

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK, Ali Özgün ve Oktay Kancı ile sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK, Ali Özgün ve Oktay Kancı ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu 15 oyuncuyla takviye eden Menemen FK, Ali Özgün ve Oktay Kancı ile de sözleşme imzaladı. 1989 Almanya doğumlu forvet Ali Özgün; Waldh Mannheim, VfR Mannheim, TSG Weinheim, VfR Burstadt, Wormatia Worms, Gümüşhanespor, Osmanlıspor, Menemen Belediye ve son olarak Sakaryaspor'da forma giydi. İki yıllık imza atan tecrübeli forvet geçen sezonu 9 golle tamamladı.

Karabiga Belediyespor'da aktif futbol yaşamına başlayan 1993 doğumlu solbek Oktay Kancı ise sırasıyla Çanspor, Gönen Bld, Altındağ Bld, Afjet Afyonspor, Nazilli Bld, Ankaraspor ve geçen sezon Etimesgut Bld'de oynadı. Oktay Kancı ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

İki futbolcu da sarı-lacivertli ekibin Afyon'da 18 Ağustos'a kadar sürecek kampına katıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Özgün, Mannheim, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK'da iki transfer birden - Son Dakika

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