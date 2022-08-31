Pazarspor, İskenderun maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Pazarspor, İskenderun maçı hazırlıklarını sürdürüyor

31.08.2022 07:23
Pazarspor, İskenderun maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, İskenderun maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, İskenderun maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Pazarspor, TFF 2. Ligin ikinci haftasında Pazar Şehir stadında 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 16.00'da İskenderun ile karşılaşacak. Pazarspor, maçın hazırlıklarını Pazar Şehir stadında Teknik direktör Mustafa Kalafatoğlu yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesinde gazetecinin sorularını yanıtlayan Teknik direktör Mustafa Kalafatoğlu, "Van maçında gerçekten oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele örneği sergilediler. Gönül isterdi ki puanla dönelim ama maalesef bunu başaramadık. Bakıldığında tabii hatalar var bizim tarafımızdan da yapılan hatalar ama genelde maç yönetimini doğru yönetemeyen, etki altında kalan bir hakem puan kayıplarına sebebiyet verdi. Ama biz yolumuza bakıyoruz ve gelişen genç bir takımız. İlk kez profesyonel olan oyuncularımız var, gayet de güzel iş görüyorlar. Ben buradan bu hafta içerde oynayacağımız çok önemli bir maça tüm taraftarımızı bekliyorum. Onların gücü bizim için çok önemli. Onlarla beraber aşamayacağımız engel yok diye düşünüyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun sezonumuz. Etimesgut'tan Mehmet Cansın'ı aldık. Onun da hazırlanması durumunda şans verebileceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor kulübünün U19 takımından transfer olduğunu söyleyen Eyüp Ensar Bozkurt, "Geçen sezon Çaykur Rizespor'un U19 takımında oynuyordum, buraya transfer oldum. İlk profesyonel maçımdı, sahada duyduğu o gürültüde insan heyecanlanıyor. Güzel bir maçtı ama 90 artı 3'te gol yedik. Hayıırlısı olsun inşallah güzel bir sezon geçer. Mustafa hocamız olsun, diğer hocalarımla beraber çok güzel bir kamp süreci geçirdik. Takımımız genç, mücadeleci inşallah hayırlısı olur. Bütün herkesi maça davet ediyoruz. İnşallah maçta da taraftarımızla birlikte iyi bir sonuç alırız" şeklinde konuştu. - RİZE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pazarspor, İskenderun maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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