TFF 2. Lig: Kırşehir FK: 0 Kocaelispor: 1 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Kırşehir FK: 0 Kocaelispor: 1

04.09.2022 19:23
TFF 2. Lig: Kırşehir FK: 0 Kocaelispor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Kırşehir Futbol Kulübü evinde karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Kırşehir Futbol Kulübü evinde karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Kırşehir Ahi

Hakemler: Alpaslan Şen xx, Kenan Özcan xx, Servet Bozkurt xx

Kırşehir FK: Kadem Burak Yaşar xx, Enver Yıldız xx, Zihni Temelci xx, Savaş Yorulmaz xx, Onur Garip x (Hacı Mustafa Karabulut dk. 71 x), Ömer Faruk Taş xx, Fatih Kıran x (Doğacan Diker dk. 46 xx), Hakan Erçelik x (Emre Demir dk. 46 xx), Oğulcan Şahin x (Kubilay Serbest dk. 71 x), Ahmet Sun x (Furkan Mızrak dk. 79 ?), Fatih Kızılay x

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Yalçın Kılıç xxx, Alpay Çelebi xxx, Mehmet Taş xx, Cem Ekinci xxx, Okan Eken x (Mert Caner Öztürk dk. 71 xx), Tayfun Aydoğan xx (İlyas Kubilay Yavuz dk. 86 ?), Mehmet Sak xx (Diogo Aleksis Özçakmak dk. 86 ?), Mehmet Yılmaz xx, Yiğitali Bayrak xx (Yusuf Cihat Çelik dk. 64 x), Beykan Şimşek xxx (Samed Ali Kaya dk. 71 x)

Gol: Cem Ekinci (dk. 21) (Kocalelispor)

Sarı kartlar: Enver Yıldız (Kırşehir FK), Beykan Şimşek (Kocaeliapor) - KIRŞEHİR

YORUMLAR
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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 Eskişehirspor: 2 TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 Eskişehirspor: 2 TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 Şanlıurfaspor: 3 TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 Şanlıurfaspor: 3
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Kırşehir FK: 0 Kocaelispor: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Kırşehir FK: 0 Kocaelispor: 1 - Son Dakika
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