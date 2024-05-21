TFF 2. Lig Play-off 3. Tur İlk Maçları Yarın - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF 2. Lig Play-off 3. Tur İlk Maçları Yarın

TFF 2. Lig Play-off 3. Tur İlk Maçları Yarın

TFF 2. Lig play-off 3. tur ilk müsabakaları yarın yapılacak. 1461 Trabzon FK ile ACNTURK Sigorta Vanspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile GMG Kastamonuspor karşı karşıya gelecek. Müsabakalar saat 15.30'da başlayacak. Rövanş maçları ise 27 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

21.05.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig play-off 3. tur ilk müsabakaları yarın yapılacak.

Trendyol 1. Lig'e yükselmek için Beyaz Grup'ta yoluna devam eden 1461 Trabzon FK ile ACNTURK Sigorta Vanspor, Kırmızı Grup'ta mücadele veren Alagöz Holding Iğdır FK ile GMG Kastamonuspor karşı karşıya gelecek. Müsabakalar saat 15.30'da başlayacak.

1461 Trabzon FK-ACNTURK Sigorta Vanspor maçı Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda, Alagöz Holding Iğdır FK-GMG Kastamonuspor karşılaşması ise Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak.

Müsabakaların rövanşı 27 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. İki maç sonunda tur atlayacak takımlar, 1. Lig'e yükselen son takımı belirlemek için karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

GMG Kastamonuspor, 1461 Trabzon, Sigorta, Iğdır, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig Play-off 3. Tur İlk Maçları Yarın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşanıyor İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor
08:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
08:37 Reisi’nin ölümü sonrası İran’da halef tartışmaları Hamaney’in koltuğu için en güçlü aday oğlu Reisi'nin ölümü sonrası İran'da halef tartışmaları! Hamaney'in koltuğu için en güçlü aday oğlu
10:32 DolarTL yatay seyirle işlem görüyor Dolar/TL yatay seyirle işlem görüyor
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:08 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde
09:42 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti
09:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
08:53 20 gün önce baba olmuştu Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı 20 gün önce baba olmuştu! Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı
08:39 Survivor All Star’da eleme Nagihan adaya veda etti Survivor All Star'da eleme! Nagihan adaya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 11:02:25. #1.12#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig Play-off 3. Tur İlk Maçları Yarın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement