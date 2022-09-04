Menemen FK tökezledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni yapılanma sonrası ilk maçında Esenler Erokspor'u evinde 1-0 yenen Menemen Futbol Kulübü, 2'nci hafta yenilgiyle tanıştı. Ankaraspor deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler öne geçtiği maçı 3-1 kaybederek ilk üzüntüsünü yaşadı. Maçın 35'inci dakikasında Ali Özgün'ün golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci devrede kalesinde 3 gol birden gördü. Menemen FK gelecek hafta evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.
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