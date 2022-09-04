Menemen FK tökezledi - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen FK tökezledi

04.09.2022 12:07
Menemen FK tökezledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni yapılanma sonrası ilk maçında Esenler Erokspor'u evinde 1-0 yenen Menemen Futbol Kulübü, 2'nci hafta yenilgiyle tanıştı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni yapılanma sonrası ilk maçında Esenler Erokspor'u evinde 1-0 yenen Menemen Futbol Kulübü, 2'nci hafta yenilgiyle tanıştı. Ankaraspor deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler öne geçtiği maçı 3-1 kaybederek ilk üzüntüsünü yaşadı. Maçın 35'inci dakikasında Ali Özgün'ün golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci devrede kalesinde 3 gol birden gördü. Menemen FK gelecek hafta evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.


- İzmir
YORUMLAR
500
Futbol: TFF 2. Lig Futbol: TFF 2. Lig Menemen belediye başkan yardımcısının darbedilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı Menemen belediye başkan yardımcısının darbedilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Esenler, Menemen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK tökezledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
10:35 "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 12:09:17. #1.11#
SON DAKİKA: Menemen FK tökezledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement