TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, transferde uzun süredir peşinde olduğu Antalyaspor 'un 21 yaşındaki stoperi Doğukan Nelik'i sonunda ikna etti. Kulübünden sonra genç oyuncuyla da maddi konularda anlaşan Nazilli, Doğukan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Doğukan, Akhisarspor'da profesyonel olmuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Nazilli'de Doğukan'da mutlu son - Son Dakika

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