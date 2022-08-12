TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Kocaelispor'dan ayrılan stoper Mazlum Demir 'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "1991 doğumlu, stoper oyuncusu Mazlum Demir ile 1+1 uzatma opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza kulübümüze hoşgeldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mazlum Demir, Bucaspor, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bucaspor 1928'de Mazlum imzaladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.