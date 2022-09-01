Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Selahattin Seyhun, geri alım opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2 sezon için 3'üncü Lig takımlarından Çatalcaspor'a kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi. Kayserispor altyapısından yetişen 23 yaşındaki santrfor, İzmir ekibinde bir kez bile şans bulamadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Bucaspor'da Selahattin yine kiralık gitti - Son Dakika

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