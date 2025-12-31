TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi - Son Dakika
Spor

TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi

31.12.2025 23:01
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi. İşte o isimler...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor:

FIFA HAKEMİ:

Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın

FIFA YARDIMCI HAKEMİ:

Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Fukan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA VIDEO YARDIMCI HAKEM:

Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay

FIFA FUTSAL HAKEMİ:

Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ:

Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

