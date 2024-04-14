TFF 3. Lig 4. Grup 28. haftasında 23 Elazığ FK sahasında karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Birkan Altındaş, Recep Gündüz, Ömer İnci
23 Elazığ FK: Ramazan Evren Üstündağ, Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Batuhan dk. 82), Metin Esmer, Ali Han Aydın, Güney Yılmaz, Doğukan Delimehmet (Serdar dk. 61), Emirhan Çakır, Arif Emre Eren, Emre Karadağ, Hakan Çıtak, Eren Çinkılınç
Sultanbeyli Belediyespor: Ahmet Daş, Serkan Mutlu, Mehmet Eren Aktaş (Melih dk. 78), Emre Aydoğan, Umut Uysal, Can Bayırkan, Enes Filiz, Mert Polat Keklik, Selçuk Hakalmaz, Hüseyin Can Öztürk (Ferit dk. 66), Caner Demircan (Salim dk. 73)
Sarı kartlar: Emre, Arif Emre, Hakan (23 Elazığ FK), Enes, Hüseyin Can, Buğra Akın, Caner, Umut, Mehmet Eren (Sultanbeyli Belediyespor) - ELAZIĞ
Son Dakika › Spor › TFF 3. Lig 4. Grup 28. Haftasında Elazığ FK ve Sultanbeyli Belediyespor Berabere Kaldı - Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?