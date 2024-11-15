TFF 3. Lig'de 11. Hafta Heyecanı

Spor

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri yarın 11'inci hafta müsabakalarına çıkacak.

2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Balıkesirspor, saat 14.00'te deplasmanda son sıradaki Beykoz İshaklıspor ile karşılaşacak. 3'üncü Grup'ta namağlup ünvanını koruyan 4'üncü sıradaki Aliağa Futbol evinde zirve takipçisi 52 Orduspor ile rakip olacak. Düşme hattına gerileyen Efeler 09 SFK evinde 1923 Mustafakemalpaşa Spor ile karşı karşıya gelecek. 4'üncü Grup'ta evindeki son 3 maçı kazanan İzmir Çoruhlu FK ise Play-Off hattındaki Kahramanmaraş İstiklalspor'u konuk edecek.

Tüm müsabakalar 14.00'te başlayacak.