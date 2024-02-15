TFF 3. Lig\'de Haftanın Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

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TFF 3. Lig'in 20. haftasında oynanacak Elazığspor-Ergene Velimeşespor maçını hakem Hakan Yurtseven, Bursa Yıldırımspor-23 Elazığ FK karşılaşmasını hakem Mazlum Doğan Bodur yönetecek.

TFF 3. Lig'de bu hafta oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında 18 Şubat Pazar günü saat 14.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Elazığspor - Ergene Velimeşespor maçını Antalya bölgesinden C klasman hakemi Hakan Yurtseven yönetecek. Yurtseven'in yardımcılıklarını Konya bölgesinden Nihat Ökten ile Burdur bölgesinden Mehmet Sonay yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Antalya bölgesinden Mustafa Bayındır olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 4. Grup 20. haftasında Bursa Yıldırımspor ile deplasmanda yapacağı maçta Antalya Bölgesi'nden C klasman hakemi Mazlum Doğan Bodur düdük çalacak. Bodur'un yardımcılıklarını Antalya Bölgesi'nden Burak Yanardağ ile Mehmet Eren Küçükkeçeci yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Isparta Bölgesi'nden Alihan Çalıkuşu görevlendirildi. 17 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak olan maç Minerali Çavus Stadı'nda oynanacak. - ELAZIĞ