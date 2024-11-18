TFF 3. Lig'de Kural Hatası Tartışması - Son Dakika
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Spor

TFF 3. Lig'de Kural Hatası Tartışması

TFF 3. Lig'deki Belediye Kütahyaspor-23 Elazığ FK maçında, Elazığ FK'nın esame listesinde yer almayan Mert Kurt'u oyuna alması kural hatası olarak nitelendirildi. Kütahyaspor yönetimi durumu itiraz etti.

18.11.2024 11:15
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TFF 3. Lig'de oynanan Belediye Kütahyaspor-23 Elazığ FK maçında kural hatası yaşandı. Elazığ temsilcisinin, 83. dakikada yaptığı değişiklikte esame listesinde yer alamayan Mert Kurt oyuna dahil oldu.

TFF 3. Lig'de dün oynanan Belediye Kütahyaspor - 23 Elazığ FK karşılaşmasının 83. dakikasında Elazığ FK'da 6 numaralı Boran Tütünci'nin, yerine 61 numaralı formasıyla Mert Kurt oyuna girdi. Ancak maç esame listelesinde Mert Kurt'un ismi bulunmuyordu.

Müsabaka sonunda Belediye Kütahyaspor yönetimi, maçın gözlemcisine durumu bildirerek kural hatası nedeniyle itirazda bulundu.

23 Elazığ FK, mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Belediye Kütahyaspor, Mert Kurt, 3-sayfa, Elazığ, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 3. Lig'de Kural Hatası Tartışması - Son Dakika

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