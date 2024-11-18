TFF 3. Lig'de Kural Hatası Tartışması

TFF 3. Lig'de oynanan Belediye Kütahyaspor-23 Elazığ FK maçında kural hatası yaşandı. Elazığ temsilcisinin, 83. dakikada yaptığı değişiklikte esame listesinde yer alamayan Mert Kurt oyuna dahil oldu.
TFF 3. Lig'de dün oynanan Belediye Kütahyaspor - 23 Elazığ FK karşılaşmasının 83. dakikasında Elazığ FK'da 6 numaralı Boran Tütünci'nin, yerine 61 numaralı formasıyla Mert Kurt oyuna girdi. Ancak maç esame listelesinde Mert Kurt'un ismi bulunmuyordu.
Müsabaka sonunda Belediye Kütahyaspor yönetimi, maçın gözlemcisine durumu bildirerek kural hatası nedeniyle itirazda bulundu.
23 Elazığ FK, mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı. - KÜTAHYA
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