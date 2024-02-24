TFF 3. Lig'in 21. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları - Son Dakika
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Spor

TFF 3. Lig'in 21. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları

TFF 3. Lig\'in 21. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları

TFF 3. Lig'in 21. haftası bugün oynanan 4 müsabakayla başladı. Kepezspor-Karabük İdmanyurdu maçı 3-1, Akhisarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı 1-0, Güneş Holding Çankaya SK-Sebat Gençlikspor maçı 0-1, Sultanbeyli Belediyespor-Bitexen Adana 1954 FK maçı ise 0-2 sonuçlandı.

24.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:32
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TFF 3. Lig'in 21. haftası, bugün oynanan 4 müsabakayla başladı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Kepezspor- Karabük İdmanyurdu: 3-1

3. Grup:

Akhisarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0

4. Grup:

Güneş Holding Çankaya SK-Sebat Gençlikspor: 0-1

Sultanbeyli Belediyespor-Bitexen Adana 1954 FK: 0-2

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TFF 3. Lig'in 21. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları - Son Dakika
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