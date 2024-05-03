TFF 3. Lig Play-off 2. Tur Eşleşmeleri ve Programı Açıklandı - Son Dakika
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TFF 3. Lig Play-off 2. Tur Eşleşmeleri ve Programı Açıklandı

TFF 3. Lig Play-off 2. Tur Eşleşmeleri ve Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig play-off 2. tur eşleşmeleri ve mücadelelerin programı belirlendi. İlk karşılaşmalar 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak ve rövanş maçları ise 10 Mayıs Cuma günü yapılacak. Eşleşmelerin ilk maçları daha alt sıralarda yer alan takımların sahasında gerçekleşecek.

03.05.2024 09:47
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TFF 3. Lig play-off 2. tur eşleşmeleri ve mücadelelerin programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Eşleşmelerin ilk karşılaşması ligi daha alt sırada bitiren takımların sahasında oynanacak.

Play-off 2. tur ilk karşılaşmaları 6 Mayıs Pazartesi, rövanşları ise 10 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Mücadelelerin programı şu şekilde:

1. maçlar

6 Mayıs Pazartesi

1. Grup:

20.00 52 Orduspor FK- Ayvalıkgücü Belediyespor (Yeni Ordu)

2. Grup:

20.00 Anadolu Üniversitesi- Efeler 09 (Eskişehir Yeni)

3. Grup:

16.00 Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor (Dumlupınar)

4. Grup:

16.00 Tokat Belediyesi Plevnespor- Muş 1984 Muşspor (Gaziosmanpaşa)

Rövanş maçları

10 Mayıs Cuma:

1. Grup:

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

2. Grup:

16.00 Efeler 09-Anadolu Üniversitesi (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

3. Grup:

16.00 Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)

4. Grup:

16.00 Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig Play-off 2. Tur Eşleşmeleri ve Programı Açıklandı - Son Dakika

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