TFF 3. Lig Play-off 2. Tur Rövanş Maçları Yarın Oynanacak

Spor

TFF 3. Lig'de play-off 2. tur rövanş maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre tamamı 16.00'da başlayacak karşılaşmalar şöyle:

Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

Efeler 09- Anadolu Üniversitesi (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

Kuşadasıspor- Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)

Muş 1984 Muşspor- Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)

İlk maç sonuçları

52 Orduspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1

Anadolu Üniversitesi-Efeler 09: 1-2

Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor: 2-1

Tokat Belediye Plevnespor-Muş 1984 Muşspor: 0-1