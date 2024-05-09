TFF 3. Lig Play-off 2. Tur Rövanş Maçları Yarın Oynanacak - Son Dakika
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TFF 3. Lig Play-off 2. Tur Rövanş Maçları Yarın Oynanacak

TFF 3. Lig Play-off 2. Tur Rövanş Maçları Yarın Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig'de play-off 2. tur rövanş maçları yarın oynanacak. Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK, Efeler 09-Anadolu Üniversitesi, Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor ve Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor arasındaki karşılaşmalar 16.00'da başlayacak. İlk maç sonuçlarına göre, Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK 1-1, Anadolu Üniversitesi-Efeler 09 1-2, Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor 2-1 ve Tokat Belediye Plevnespor-Muş 1984 Muşspor 0-1 olarak sonuçlanmıştı.

09.05.2024 10:11
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TFF 3. Lig'de play-off 2. tur rövanş maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre tamamı 16.00'da başlayacak karşılaşmalar şöyle:

Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

Efeler 09- Anadolu Üniversitesi (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

Kuşadasıspor- Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)

Muş 1984 Muşspor- Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)

İlk maç sonuçları

52 Orduspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1

Anadolu Üniversitesi-Efeler 09: 1-2

Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor: 2-1

Tokat Belediye Plevnespor-Muş 1984 Muşspor: 0-1

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig Play-off 2. Tur Rövanş Maçları Yarın Oynanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 3. Lig Play-off 2. Tur Rövanş Maçları Yarın Oynanacak - Son Dakika
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