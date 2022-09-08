Turgutluspor'dan Noyan hamlesi - Son Dakika
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Turgutluspor'dan Noyan hamlesi

08.09.2022 10:40
Turgutluspor'dan Noyan hamlesi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona 4-0'lık Karaman FK mağlubiyetiyle başlayan Turgutluspor, transferin son gününde Menemen FK'dan ayrılan golcü Noyan Öz'ü kadrosuna dahil etti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona 4-0'lık Karaman FK mağlubiyetiyle başlayan Turgutluspor, transferin son gününde Menemen FK'dan ayrılan golcü Noyan Öz'ü kadrosuna dahil etti. Almanya'da başladığı kariyerinde Türkiye'de Elazığspor, Boluspor, Gençlerbirliği, Hacettepe, Tokatspor formaları giyip geçen sezon Uşakspor'da görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, sezon başında Menemen ekibiyle anlaşmıştı. Süper Lig'de 13, 1'inci Lig'de 25, 2'nci Lig'de ise 133 maçta forma giyerek 65 gol bulan Noyan, Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez'in katıldığı törenle kırmızı-siyahlılara imza attı.

İmza töreni sonrası konuşan tecrübeli oyuncu, "Büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldim. Buraya geldiğimde burada karşılaştığım ortamı görünce doğru bir karar verdiğimi anladım. Takım arkadaşlarımla birlikte kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Hasan Eğilmez ise, "Noyan hem tecrübeli hem de kaliteli oyuncu. Gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun. Noyan Öz kardeşime hoş geldin diyor takımımızda kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.


- Turgutlu
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Turgutluspor golcü oyuncu Noyan Öz'ü renklerine bağladı Turgutluspor golcü oyuncu Noyan Öz'ü renklerine bağladı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Noyan Öz, Karaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor'dan Noyan hamlesi - Son Dakika

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