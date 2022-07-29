Efeler 09'da transfer sürüyor - Son Dakika
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Efeler 09'da transfer sürüyor

29.07.2022 11:19
Efeler 09'da transfer sürüyor

TFF 3'üncü Lig'de yer alacağı ilk sezon öncesi iddialı bir kadro kurmaya çalışan Efeler 09 SFK, Artvin Hopaspor'dan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Furkan Cinkaya ve Nazilli Belediyespor'dan ayrılan 32 yaşındaki kanat Aytaç Deniz'le sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig'de yer alacağı ilk sezon öncesi iddialı bir kadro kurmaya çalışan Efeler 09 SFK, Artvin Hopaspor'dan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Furkan Cinkaya ve Nazilli Belediyespor'dan ayrılan 32 yaşındaki kanat Aytaç Deniz'le sözleşme imzaladı. Aydın temsilcisi, kariyerinde daha önce Orhangazispor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor, Pendikspor, Menemenspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor, Yozgatspor 1959'da da oynayıp Nazilli'yle 3'üncü Lig'de şampiyonluk da yaşayan Aytaç ve Çaykur Rizespor altyapısında yetişerek geçen sezon Hopa'da 32 maça çıkan Furkan'ı kadroya kattı. Efeler'de Afyonkarahisar'daki kamp çalışmaları Teknik direktör Cemil Aktaş yönetiminde devam ediyor.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Artvin, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09'da transfer sürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Efeler 09'da transfer sürüyor - Son Dakika
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