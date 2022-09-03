Turgutluspor ilk hafta gurbette - Son Dakika
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Turgutluspor ilk hafta gurbette

03.09.2022 11:42
Turgutluspor ilk hafta gurbette

TFF 3'üncü Lig'e 2 yıllık 2'nci Lig macerasının ardından düşen Turgutluspor, sezonun ilk maçına yarın deplasmanda çıkacak.

TFF 3'üncü Lig'e 2 yıllık 2'nci Lig macerasının ardından düşen Turgutluspor, sezonun ilk maçına yarın deplasmanda çıkacak. Manisa temsilcisi 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk hafta mücadelesinde Karaman Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kemal Kaynaş Stadı'ndaki 90 dakika saat 16.30'da start alacak. Ligde üst üste ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan aynı gruptaki Kuşadasıspor da ilk hafta Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor'u konuk edecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

6 OYUNCUYLA İMZALADITurgutluspor, daha önce kadrosuna kattığı 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde Onur Kıntaş, Sertan Yiyenoğlu, Tolga Cevher, Berkay Sezer, Mertali Karakuş ve Yunus Kotan Turgutluspor'a geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Yeni sezonda takım arkadaşlarımızla birlikte Turgutluspor'un başarısı için mücadele edeceğiz. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı olsun" mesajı verdi.


- Turgutlu
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Karaman, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor ilk hafta gurbette - Son Dakika

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