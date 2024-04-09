TFF, 5 Süper Lig takımına para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Süper Lig takımına para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig müsabakalarında yaşananlar nedeniyle Beşiktaş'a 620 bin lira, Trabzonspor'a 492 bin lira, Tümosan Konyaspor'a 293 bin lira, Fenerbahçe'ye 160 bin lira ve Bitexen Antalyaspor'a 112 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Trabzonspor'a, 03 Nisan'da Tümosan Konyaspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380 bin lira para cezası verildi. Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira ile cezalandırıldı.
Beşiktaş'a, 04 Nisan'da Rams Başakşehir müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620 bin lira para cezası verildi.
Fenerbahçe, 03 Nisan'da Yukatel Adana Demirspor müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 160 bin lira para cezası aldı.
Bitexen Antalyaspor'a, 2 Nisan'da oynanan MKE Ankaragücü müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezası verildi.
Öte yandan, Adanaspor sporcusu Check Oumar Diakite'ye 2 maç men, Eyüpspor antrenörü Uğur Uçar'a, 15 gün hak mahrumiyeti, Kocaelispor'a 1 maç sahasında seyircisiz oynama ve 152 bin lira, Göztepe'ye 177 bin lira, Altay'a 56 bin lira para cezası verildi.
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Dünya Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament (Kahraman Bagatır Bahar Ok Turnuvası) 1-6 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Yarışmaya A Milli takımda yer alan Büyükşehir sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney de katıldı. 2024 Açık Hava sezonunun milli takım için ilk uluslararası yarışması olan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament'ta Hazal Burun altın, Emircan Haney'de bronz madalya kazandı. Hazal Burun'un Dünya Rekoru Tescil Belgeleri verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un sezon başında kırdığı 18 metre büyük kadınlar ve genç kadınlar dünya rekoru tescil belgeleri Dünya okçuluk federasyonu tarafından hazırlanıp yarışmaya gönderildi ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu tarafından Hazal Burun'a takdim edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras uluslararası bir turnuvada milli takım formasıyla başarılı sonuçlar alarak ülkemizi gururlandıran Hazal Burun, Emircan Haney ve onları yetiştiren hocaları Dr. Ejder Sözen'i kutladı ve başarılarının devamını diledi. - MUĞLA
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri tarafından uygulanacak olan 'Söz Ver Projesi', Bayram öncesi otobüslerde bulunan yolcuların emniyet kemeri takmalarını sağlamak amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında yolculara çeşitli hediyeler verilerek farkındalık oluşturulacak.
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