TFF, 6 Süper Lig kulübünü PFDK'ya sevk etti - Son Dakika
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Spor

TFF, 6 Süper Lig kulübünü PFDK'ya sevk etti

TFF, 6 Süper Lig kulübünü PFDK\'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor'u farklı gerekçelerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Ayrıca Trendyol 1. Lig'den Kocaelispor, Göztepe, Altay ve Erzurumspor ile Adanasporlu futbolcu Diakite ve Eyüpspor antrenörü Uğur Uçar da disipline sevk edildi.

05.04.2024 17:40
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor farklı gerekçelerle disipline verildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Kocaelispor, Göztepe, Altay ve Erzurumspor ile Adanasporlu futbolcu Diakite ve Eyüpspor antrenörü Uğur Uçar'ı da disipline sevk etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF, 6 Süper Lig kulübünü PFDK'ya sevk etti - Son Dakika

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