UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ön eleme turlarında mücadele edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in erteleme başvurularını inceleyen TFF, 3 lig maçını sonraki bir tarihe ertelemişti. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlamasına az bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çok konuşulacak bir karar aldı.
Tahir Kum'un haberine göre; TFF, Corendon Alanyaspor'un yaptığı masrafları ödeme kararı aldı. İlk ödemenin TFF kasasından çıkacağı ancak sonradan yapılan ödemenin Fenerbahçe'den tahsis edileceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin rakibi Corendon Alanyaspor, lig maçının ertelenmesini tepki göstermiş,erteleme kararı öncesi tüm seyahat planlamalarının yapıldığını dile getirerek İstanbul'a gelmişti. Bu doğrultuda yapılan seyahat harcamaları Akdeniz ekibine geri ödenecek.
Son Dakika › Spor › TFF, Alanyaspor'un masraflarını Fenerbahçe'den tahsil edecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?