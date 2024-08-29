TFF, Ali Koç ve Burak Çağlan Kızılhan'ın para cezalarını indirdi - Son Dakika
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TFF, Ali Koç ve Burak Çağlan Kızılhan'ın para cezalarını indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan'a verilen para cezalarını indirdi. Ali Koç'un 504 bin liralık cezası 168 bin liraya, Burak Çağlan Kızılhan'ın 336 bin liralık cezası da 168 bin liraya düşürüldü.

29.08.2024 18:46
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan'a verilen para cezalarında indirime gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, PFDK tarafından Göztepe müsabakasının ardından başkan Ali Koç'a "Müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi" nedeniyle verilen 504 bin liralık para cezası 168 bin liraya indirildi.

Aynı müsabaka aynı eylem sebebiyle 336 bin lira para cezasına çarptırılan Burak Çağlan Kızılhan'ın cezası da 168 bin lira şeklinde düzeltildi.

Kaynak: AA

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